Тунис выдал международный ордер на арест бывшего президента страны Монсефа Марзуки

Как сообщают местные СМИ, такое решение принял судья, который возглавляет следствие в отношении бывшего главы государства. Марзуки был у власти с 2011 по 2014 год. Недавно президент Кайс Саид потребовал начать расследование из-за интервью, в котором бывший президент сказал, что гордится решением отложить намеченный на ноябрь в Тунисе саммит франкоговорящих стран.
2021-11-04T23:03:04+03:00
2021-11-04T23:03:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 04 ноября 2021
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