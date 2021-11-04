Тунис выдал международный ордер на арест бывшего президента страны Монсефа Марзуки

Как сообщают местные СМИ, такое решение принял судья, который возглавляет следствие в отношении бывшего главы государства. Марзуки был у власти с 2011 по 2014 год. Недавно президент Кайс Саид потребовал начать расследование из-за интервью, в котором бывший президент сказал, что гордится решением отложить намеченный на ноябрь в Тунисе саммит франкоговорящих стран.