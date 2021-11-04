МЧС предупреждает, что в Москве в ближайшее время и до 9 утра ожидается туман

Видимость составит от 200 до 700 метров, передает ТАСС. В начале недели из-за плотного тумана ряд самолетов, летевшие в Москву, были перенаправлены на запасной аэродром в Нижний Новгород. Некоторые пассажиры жаловались, что их 12 часов держали в салоне лайнера.