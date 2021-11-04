МЧС предупреждает, что в Москве в ближайшее время и до 9 утра ожидается туман

Видимость составит от 200 до 700 метров, передает ТАСС. В начале недели из-за плотного тумана ряд самолетов, летевшие в Москву, были перенаправлены на запасной аэродром в Нижний Новгород. Некоторые пассажиры жаловались, что их 12 часов держали в салоне лайнера.
2021-11-04T23:02:42+03:00
2021-11-04T23:02:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 04 ноября 2021
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