Россиянину Игорю Данченко грозит в США до 25 лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре

Его обвиняют в даче ложных показаний относительно возможных связей бывшего президента Дональда Трампа с Россией. Суд в городе Александрия освободил аналитика под залог в 100 тысяч долларов. Ранее американские СМИ называли Данченко одним из источников досье на Трампа, которое составил бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил. По данным издания Buzzfeed, в этом досье утверждалось, что у России есть компромат на Трампа – якобы в 2013 году бизнесмена сняли на видео в окружении группы проституток в номере московского отеля. Сам Трамп это неоднократно называл чушью.
2021-11-04T23:00:52+03:00
2021-11-04T23:00:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 04 ноября 2021
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