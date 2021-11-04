Власти США объявили о крупном вознаграждении за данные о лидерах русскоязычной хакерской группировки DarkSide

Сумма составит 10 миллионов долларов, сообщили в Госдепартаменте. Группировка ранее взломала крупнейший в США трубопровод для нефтепродуктов. Недавно газета New York Times сообщила, что США передали России имена некоторых хакеров и ждут их ареста.