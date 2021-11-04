Власти США объявили о крупном вознаграждении за данные о лидерах русскоязычной хакерской группировки DarkSide

Сумма составит 10 миллионов долларов, сообщили в Госдепартаменте. Группировка ранее взломала крупнейший в США трубопровод для нефтепродуктов. Недавно газета New York Times сообщила, что США передали России имена некоторых хакеров и ждут их ареста.
2021-11-04T22:34:10+03:00
2021-11-04T22:34:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 04 ноября 2021
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