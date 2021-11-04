Суд в США отпустил россиянина Игоря Данченко из-под стражи под залог в 100 тысяч долларов

Задержанному аналитику грозит по пять лет тюрьмы по каждому из пяти пунктов обвинения, передает РИА «Новости». В документе говорится, что аналитик помогал составлять досье с заведомо ложными утверждениями о сговоре бывшего президента США с Россией. Кроме того, Данченко обвиняется в даче ложных показаний ФБР, передает ТАСС.
2021-11-04T22:33:47+03:00
2021-11-04T22:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 04 ноября 2021
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