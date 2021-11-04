Суд в США отпустил россиянина Игоря Данченко из-под стражи под залог в 100 тысяч долларов

Задержанному аналитику грозит по пять лет тюрьмы по каждому из пяти пунктов обвинения, передает РИА «Новости». В документе говорится, что аналитик помогал составлять досье с заведомо ложными утверждениями о сговоре бывшего президента США с Россией. Кроме того, Данченко обвиняется в даче ложных показаний ФБР, передает ТАСС.