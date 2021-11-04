Россия и Белоруссия утвердили 28 программ по интеграции и военную доктрину

Работа над документами шла больше трех лет. Глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что для реализации договоренностей необходимо принять еще более 400 актов и двусторонних соглашений. Как сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко, предстоит сформировать объединенные рынки нефти, нефтепродуктов, электроэнергии и газа, будут установлены единые правила поставок продовольствия. Сейчас Белоруссия получает российский газ по самым выгодным ценам, гораздо ниже рыночных, отметил на заседании высшего госсовета союзного государства президент Владимир Путин.

Журналист Максим Шевченко сказал в нашем эфире, что власти хотят к 2024 году «прибрать к рукам» Александра Лукашенко и заключить союзный договор с Белоруссией:

«У него [Лукашенко] просто больше нет выбора. Они сделали в 2020 году все, чтобы Лукашенко был злодеем, абсолютно замаранным кровью, чтобы для Запада он был абсолютно неприемлемой фигурой. Запад долго держался, долго не обращал внимания на избиение людей дубинками, пытки в силовых структурах, Запад долго не хотел разрывать связи с Лукашенко. Москва добилась своего, Лукашенко не имеет с Западом контактов. Под это дело Москва его, конечно, прибирает к себе».

Шевченко считает, что перед президентскими выборами 2024 года объединение с Белоруссией может стать новой национальной идеей, которую возглавит Владимир Путин.