Роскомнадзор попросил прокуратуру проверить творчество певицы Алены Швец на призывы к суициду

Поводом послужила жалоба саратовского уполномоченного по правам ребенка.

Объектом внимания регулятора стал YouTube-канал Швец, на который подписаны почти 900 тысяч человек, а некоторые видеоклипы набирали по несколько миллионов просмотров, передает агентство РИА «Новости». Выступившая с предложением о проверке деятельности певицы саратовский детский омбудсмен Татьяна Загородняя считает, что песни Швец могут склонять подростков к суициду и пропагандировать среди них гомосексуальные отношения.

Чиновницу смутила композиция «Две девочки»: в ней рассказывается об отношениях двух героинь, которые рушатся из-за гомофобно настроенной матери. При этом возраст персонажей в видеоклипе не указан.

Тем не менее, саратовский детский омбудсмен утверждает, что именно из-за этой песни Швец на днях упала с девятого этажа 11-летняя девочка. Это произошло во время прямой трансляции в соцсетях. Загородняя называет школьницу поклонницей творчества певицы. Сам ребенок выжил и был госпитализирован.

Певице Алене Швец 20 лет, ее песни, как правило, посвящены жизни подростков, в том числе их романтическим переживаниям.