Аналитика обвиняют в даче ложных показаний.

Российский аналитик или как он сам себя называет эксперт по российским делам, проработавший более десяти лет в сфере бизнес-разведки Игорь Данченко был основным исследователем для так называемого досье Стила, которое оказалось по большей части набором слухов и бездоказательных утверждений о том, что Дональд Трамп и его штаб на выборах 2016 года были скомпрометированы и вступили в сговор с представителями российской разведки в рамках тайной операции Кремля по приведению Трампа к власти.

Согласно обвинительному заключению против Игоря Данченко, он пять раз солгал во время дачи показаний ФБР в 2017 году.

В одном случае россиянин сказал ФБР, что в июле 2016 года ему поступил анонимный телефонный звонок от человека, которого он считал президентом Российско-американской торговой палаты, который сообщил ему о «сговоре» между штабом Трампа и Россией. Эта информация оказалась в досье. Но в обвинительном заключении говорится, что Данченко солгал и «никогда не получал подобного телефонного звонка или подобной информации от кого-либо, кого он считал президентом Российско-американской торговой палаты».

В 2019 году, через несколько недель после того, как спецпрокурор Мюллер закончил свое расследование и передал в Минюст отчет, тогдашний генпрокурор Билл Барр по настоянию Дональда Трампа назначил специального прокурора Джона Дарема для расследования обстоятельств начала расследования о возможном сговоре Трампа и России. В рамках расследования Дарема Игорь Данченко и был сегодня арестован в США.