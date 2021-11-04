В Москве этой ночью вновь ожидается сильный туман

Видимость не превысит 200-500 метров, предупреждают власти, передает РИА «Новости». В начале недели из-за сильного тумана самолеты, которые летели в Москву, были перенаправлены на запасной аэродром в Нижний Новгород. По оценке местных властей, в аэропорту было полторы тысячи пассажиров, летевших в столицу. Некоторые жаловались, что из самолетов их не выпускали по 10-12 часов.
2021-11-04T21:33:06+03:00
2021-11-04T21:33:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2930846-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:33, 04 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Бывшие заключенные колонии, где находится Навальный, рассказали, что политик в заключении подвергается издевательствам Так, по их словам, Навальному несколько дней не давали спать по ночам, а во время голодовки специально жарили в помещении колбасу, чтобы заставить его прекратить акцию протеста…