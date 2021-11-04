В Москве этой ночью вновь ожидается сильный туман

Видимость не превысит 200-500 метров, предупреждают власти, передает РИА «Новости». В начале недели из-за сильного тумана самолеты, которые летели в Москву, были перенаправлены на запасной аэродром в Нижний Новгород. По оценке местных властей, в аэропорту было полторы тысячи пассажиров, летевших в столицу. Некоторые жаловались, что из самолетов их не выпускали по 10-12 часов.