По данным мэрии Москвы, с начала октября темпы вакцинации от коронавируса выросли более чем в 4 раза

Если до этого прививку делали 5 тысяч человек в сутки, то теперь – порядка 23-х тысяч, из них 7 тысяч горожан приходят на ревакцинацию, передает ТАСС. Этим вечером мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице полностью привиты уже 4,5 млн человек и добавил, что на фоне нерабочих дней снизилось число госпитализаций с коронавирусом.