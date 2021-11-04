По данным мэрии Москвы, с начала октября темпы вакцинации от коронавируса выросли более чем в 4 раза

Если до этого прививку делали 5 тысяч человек в сутки, то теперь – порядка 23-х тысяч, из них 7 тысяч горожан приходят на ревакцинацию, передает ТАСС. Этим вечером мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице полностью привиты уже 4,5 млн человек и добавил, что на фоне нерабочих дней снизилось число госпитализаций с коронавирусом.
2021-11-04T21:31:14+03:00
2021-11-04T21:31:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 04 ноября 2021
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