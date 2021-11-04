Роскомнадзор отказал в регистрации СМИ «Псковская губерния» из-за статуса иностранного агента главреда

Роскомнадзор отказал в регистрации СМИ «Псковская губерния» из-за того, что его главный редактор Денис Камалягин* признан иностранным агентом. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин.

«Отказ был связан с тем, что я включен в реестр СМИ-иностранных агентов. В законе о СМИ нет запрета для иностранных агентов учреждать СМИ, но есть трактовка Федеральной налоговой службы, где говорится, что запретить учреждать СМИ могут российским организациям, над которыми может быть установлен косвенный контроль. То есть, если фактически трактовать решение Роскомнадзора, они считают, что 25 процентов меня контролируется каким-то иностранным государством или иностранной организацией. Мне кажется, ни один нормальный суд не будет это воспринимать как серьезный аргумент. Второе – Минюст мне вменил получение 4 тысяч рублей от иностранной организации, я посчитал свой оборот по индивидуальному предпринимателю в 2020 году, эта сумма составляет порядка полупроцента от всей выручки, которая была в 2020 году», — сказал он.

Журналист отметил, что будет оспаривать отказ в суде.

«12 ноября у нас будет основное заседание в Псковском городском суде. Мы вместе с проектом «Сетевые свободы» требуем зарегистрировать издание. Даже если Роскомнадзор считает меня организацией, в которой имеет долю другая иностранная организация, я буду показывать, что эта доля не составляет даже 1 процента. Я не могу считаться лицом, над которым установлен косвенный контроль иного государства», — заключил он.

* Денис Камалягин - физлицо, признанное иностранным агентом.