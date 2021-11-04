Суд в США отклонил иск компании Blue Origin к НАСА по контракту на разработку лунного модуля

Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса и отметило, что возобновит сотрудничество с компанией Илона Маска SpaceX. Конкурирующая с ней Blue Origin принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, который уступил Маску статус богатейшего человека в мире.