Суд в США отклонил иск компании Blue Origin к НАСА по контракту на разработку лунного модуля

Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса и отметило, что возобновит сотрудничество с компанией Илона Маска SpaceX. Конкурирующая с ней Blue Origin принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, который уступил Маску статус богатейшего человека в мире.
2021-11-04T21:06:08+03:00
2021-11-04T21:06:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:06, 04 ноября 2021
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