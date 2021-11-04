Российский хоккеист Валерий Ничушкин, живущий в США, может быть дисквалифицирован на 4 года

Об этом сообщает РИА «Новости». Источник агентства говорит, что такое решение может принять Всемирное антидопинговое агентства из-за данных, предоставленных бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Ничушкин выступает за клуб НХЛ «Колорадо».
2021-11-04T20:35:05+03:00
2021-11-04T20:35:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 04 ноября 2021
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