Z Архив новостей новости
5 3 6 434
20:34, 04 ноября 2021

Эффективность индийской вакцины от коронавируса Covaxin составила 78%, сообщили в ВОЗ

Эффективность индийской вакцины от коронавируса Covaxin составила 78%, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. В отношении штамма «дельта», который распространился во многих странах, этот препарат дает защиту в 68% случаев. Covaxin стала восьмой вакциной, рекомендованной ВОЗ для экстренного применения в борьбе с пандемией. Российские вакцины всемирной организацией еще не одобрены.  


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

+ Страна без покаяния Страна без покаяния Отсутствие этого правосудия, общенационального судебного процесса, на котором неизбежно были бы названы имена не только жертв, но также палачей – это и есть государственная политика современной России…

5 375 6 37550 29.10
8читать ;смотреть
Новости

В Москве стартует эксперимент, который должен смоделировать экспедицию на Луну Шестеро добровольцев проведут восемь месяцев в замкнутом пространстве в рамках международной космической программы SIRIUS-2021...

5 65 6 6750
Блоги

В Минске во Дворце Независимости выставили автомат Калашникова, с которым Лукашенко появился на акции протеста Президента Белоруссии с автоматом в руках показали в эфире государственного ТВ в день самых массовых в истории страны протестов против фальсификации выборов…

5 134 6 14341 31.10
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Американцы продолжат принуждать Россию «укреплять энергобезопасность Киева» Мысль если и интересная, то только американским стратегам и украинским тактикам. Российский интерес давно уже в другом…

5 63 6 7913 03.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обрыв профессиональных стандартов Заходим на сайт IHS, где, как сообщает Bild, подвязался эксперт Кокшаров. Непосредственно на его страничке крупным леттерингом значится, что за свои экспертизы по телефону он берет по тысяче долларов в час…

5 84 6 11318 01.11
Блоги

Виктор Шендерович писатель

День национального единства, говорите? Если бы 4 ноября, из года в год, мы вспоминали тех, кто погиб от рук чекистов и их наследников, это могло бы однажды приблизить ощущение подлинного национального единства – вполне трагического, но безусловного…

5 169 6 23837 13:16
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Помните! Поддержка явных или пока скрытых коммунистов-сталинистов, будь то в форме голосования или в виде уговоров себя и других, что это «уже не те коммунисты», выдает системе Путина индульгенцию на новые аресты и новые приговоры…

5 89 6 12691 29.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Вниманию Би-би-си: где вы, таланты?» Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжен в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве со стороны их западных покровителей…

5 68 6 10813 03.11
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обойдетесь лимонадом А что еще-то делать бедному россиянину? Огурцы и помидоры за октябрь подорожали почти в 1,5 раза. За 1 месяц! Зато лимоны подешевели…

5 96 6 15164 11:41
Новости

фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС Центр «Вектор» настаивает на том, что «ЭпиВакКорона» по уровню защиты от ковида сопоставима с другими препаратами Менять состав под новые штаммы не нужно…

5 28 6 5609
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это вам не Квартал-95, пан Зеленский. Крым никогда не вернётся на Украину Раскачивание ситуации приведёт к тому, что Россия может ввести жёсткие санкции против Украины и её граждан, перекрыть прокачку газа через Украину, полный запрет на ввоз украинских товаров и визовый режим…

5 179 6 36101 03.11
Блоги

Наталья Поклонская чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде

Я хочу призвать людей не разделяться на привитых и непривитых Введение нового понятия QR-кодов для возможности посещения магазинов, ресторанов, аптек и других заведений — это мера завуалированного принуждения к необязательной вакцинации от ковида…

5 115 6 23333 12:57
Блоги

Ульяновского священника уволили после поста в Facebook о готовности «пожать руку» Навальному «Увы, сейчас свободы слова в РПЦ нет», — заявил Георгий Сухобокий после увольнения…

5 82 6 17348 29.10
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Человек-это звучит гадко После рассказов – и не просто рассказов, а реального видео! – о диких пытках в колониях и спецбольницах, истории про «обычные» издевательства над человеком не кажутся такими жуткими. Задали, так сказать, планку…

5 30 6 6610 17:14
Блоги

Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии Заместитель председателя Совета безопасности РФ — о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19...

5 146 6 33477 01.11
Новости

фото: © РИА Новости / Павел Бедняков Росздравнадзор потребовал от своих территориальных отделений сообщать в СК о противниках вакцинации Особое внимание в ведомстве попросили уделить медикам, выступающим против вакцинации, — об этом сообщает издание «Медицинский вестник»...

5 23 6 5729

Популярное за неделю

Новости

фото: © РИА Новости / Павел Бедняков Бывшие заключенные рассказали об издевательствах в колонии над Алексеем Навальным Нариман Османов и Евгений Бурак сообщили, что их и других отбывавших наказание в одном отряде с Навальным проинструктировали не говорить с ним и записывать все, что он рассказывает или делает…

5 89 6 113906
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Наступил в России такой 37-й коммерческий год. Ну понятно, что сейчас дело зубами не ограничивается. Размах совершенно другой. И этот коммерческий террор касается не только людей, которые каким-то способом протестуют…

5 31 6 75789 30.10
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3555356
Вопросы, сомнения, судебные ошибки:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 5225 31.10
Блоги

Михаил Фаворов д.м.н, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc

Больных все больше, а выздоравливает мало Легко вижу надвигающуюся регистрацию 50 000 в день и смертность более 1.500. НО, конечно, если руководство позволит!..

5 108 6 180427 02.11
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Чёрная метка Путина Чёрная метка Путина Это отвратительно, но это нужно знать, чтобы видеть, как Россия докатилась до травли собственных граждан и к чему это рано или поздно приведёт…

5 80 6 101346 01.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9313301
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5072059

Сегодня в эфире