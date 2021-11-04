Эффективность индийской вакцины от коронавируса Covaxin составила 78%, сообщили в ВОЗ

Эффективность индийской вакцины от коронавируса Covaxin составила 78%, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. В отношении штамма «дельта», который распространился во многих странах, этот препарат дает защиту в 68% случаев. Covaxin стала восьмой вакциной, рекомендованной ВОЗ для экстренного применения в борьбе с пандемией. Российские вакцины всемирной организацией еще не одобрены.
2021-11-04T20:34:14+03:00
2021-11-04T20:34:38+03:00
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20:34, 04 ноября 2021
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