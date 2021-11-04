Эффективность индийской вакцины от коронавируса Covaxin составила 78%, сообщили в ВОЗ

Эффективность индийской вакцины от коронавируса Covaxin составила 78%, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. В отношении штамма «дельта», который распространился во многих странах, этот препарат дает защиту в 68% случаев. Covaxin стала восьмой вакциной, рекомендованной ВОЗ для экстренного применения в борьбе с пандемией. Российские вакцины всемирной организацией еще не одобрены.