Адвокат Михаила Саакашвили сообщил, что у экс-президента Грузии начались проблемы с речью и провалы в памяти

Как рассказал защитник Ника Гварамия, во время беседы выяснилось, что сидящий в тюрьме политик не помнит имена своих друзей, передает «Интерфакс». Саакашвили держит голодовку 35-ый день с момента задержания на родине. По словам адвокатом, он отказывается от госпитализации в тюремную больницу и требует, чтобы его направили в гражданскую клинику.
2021-11-04T20:32:52+03:00
2021-11-04T20:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 04 ноября 2021
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