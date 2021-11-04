Адвокат Михаила Саакашвили сообщил, что у экс-президента Грузии начались проблемы с речью и провалы в памяти

Как рассказал защитник Ника Гварамия, во время беседы выяснилось, что сидящий в тюрьме политик не помнит имена своих друзей, передает «Интерфакс». Саакашвили держит голодовку 35-ый день с момента задержания на родине. По словам адвокатом, он отказывается от госпитализации в тюремную больницу и требует, чтобы его направили в гражданскую клинику.