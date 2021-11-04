Более 70% россиян, по данным соцопроса, не планируют праздновать День народного единства

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Левада-центра*».

День народного единства считают праздником, достойным отдельного внимания, лишь 18% опрошенных. Еще почти столько же россиян намерены отметить и день Октябрьской революции. Их количество по сравнению с 2017 годом ощутимо не изменилось.

Но в то же время более чем на 10% увеличилось число тех, кто не намерен отмечать ни тот, ни другой праздник, выяснил признанный иноагентом «Левада-центр». Больше всего людей, игнорирующих эти дни, в возрастной категории от 18 до 24 лет. Среди россиян старше 55 лет отметить день Октябрьской революции собираются почти 30%, еще 20% — День народного единства.

Тем временем более 30% опрошенных вовсе не знают, какой праздник отмечается 4 ноября.

Памятная дата в российских городах зачастую сопровождается выступлениями националистки настроенных групп. В частности, сегодня в Москве планировалась акция «Русский марш», но полиция ее сорвала. Силовики задержали несколько десятков предполагаемых участников и организаторов.

День народного единства отмечается в России с 2005-го года.

* "Левада-Центр" - НКО, признанное иностранным агентом.