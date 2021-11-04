Российское научное судно «Академик Иоффе» задержано в Дании по иску канадского круизного оператора

Об этом сообщает ТАСС. Ранее компания One Ocean Expeditions заявила, что два экспедиционных суда, которые она взяла в аренду, были фактически захвачены Россией – они были неожиданно доставлены в Калининград для модернизации без согласования с фирмой, писали профильные СМИ. По данным посольства России в Копенгагене, на борту судна 38 членов экипажа и 23 ученых. Судно «Академик Иоффе» используется Институтом океанологии РАН.