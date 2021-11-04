В США предъявлено обвинение выходцу из России Игорю Данченко, которого считают одним из источников досье на Д. Трампа

В США предъявлено обвинение выходцу из России Игорю Данченко, которого считают одним из источников досье на Дональда Трампа. В документе говорится, что аналитик помогал составлять досье с заведомо ложными утверждениями о сговоре бывшего президента США с Россией. Кроме того, Данченко обвиняется в даче ложных показаний ФБР, передает ТАСС. Обвинительное заключение подписал спецпрокурор Джон Дарем, который проводит проверку обстоятельств начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Трампа.