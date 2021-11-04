«Новая газета»: В Москве полицейский ударил женщину своим удостоверением по лицу со словами «Я здесь власть»

В Москве полицейский ударил женщину своим удостоверением по лицу со словами «Я здесь власть», пишет «Новая газета». Как рассказали изданию в «Комитете против пыток», это сделал сотрудник МВД, который пришел в квартиру в Москве, чтобы найти молодого человека, который, по версии полиции, скрывается от армии. По словам правозащитников, полицейский также вывернул руки Диане Мальцевой. Медики затем зафиксировали у нее ушибы.