Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать единый медиахолдинг союзного государства

По его словам, сейчас в республике и в России размазывают деньги, раскладывают по разным тарелкам, а никакой отдачи не видно, передает РИА «Новости». Этим вечером лидеры России и Белоруссии по видеосвязи утвердили 28 программ по интеграции и военную доктрину.
2021-11-04T19:33:34+03:00
2021-11-04T19:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 04 ноября 2021
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