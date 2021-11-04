Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать единый медиахолдинг союзного государства

По его словам, сейчас в республике и в России размазывают деньги, раскладывают по разным тарелкам, а никакой отдачи не видно, передает РИА «Новости». Этим вечером лидеры России и Белоруссии по видеосвязи утвердили 28 программ по интеграции и военную доктрину.