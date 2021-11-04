Президент Чехии Милош Земан переведен из реанимационного отделения в обычную палату

«В связи с улучшением состояния здоровья Милоша Земана, лечащие врачи приняли решение о переводе его из реанимации в обычную палату», — сказала пресс-секретарь Центрального военного госпиталя Итка Зинке. Глава государства также подтвердил встречу с лидером коалиции «Вместе» Петром Фиалой, который является кандидатом на пост премьер-министра формирующегося правительства. Действующий премьер-министр Андрей Бабиш также встретится с президентом.

Лечащий врач Земана Мирослав Заворал созвал медицинский совет, чтобы оценить состояние здоровья главы государства. Обсуждение пройдет 5 ноября. Напомним, Милош Земан находится в больнице почти месяц. В связи с госпитализацией президента законодатели начали рассматривать вопрос о временной передаче президентских полномочий главе нижней палаты парламента и премьер-министру. 18 октября глава сената Чехии Милош Выстрчил обнародовал письмо, которое ему направило руководство Центрального военного госпиталя. Согласно письму, Земан не способен выполнять служебные обязанности. Врачи назвали вероятность его возвращения к работе — неправдоподобной. Глава сената также заявил, что в случае перевода Земана из реанимации в обычную палату станет неактуальным рассмотрение вопроса о лишении его президентских полномочий по состоянию здоровья.

Заседание сената на тему здоровья президента предварительно намечено на 9 ноября.