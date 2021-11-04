Власти Великобритании одобрили таблетки, смягчающие симптомы и последствия коронавируса

Препарат молнупиравир исследователи будут рекомендовать людям, у которых ковид был зафиксирован на ранних стадиях. Одним из показаний будет нахождение больного в группе риска: например, из-за диабета, проблем с сердцем или пожилого возраста. Таблетки можно будет принимать дома — в отличие от других препаратов, которые вводят внутривенно в больничных условиях.

Задача лекарства состоит в том, чтобы блокировать генетический код вируса и, таким образом, мешать его распространению в теле человека. При этом изначально молнупиравир был разработан как средство от гриппа. Однако испытания почти на 800 добровольцев показали, что только 7% из них в результате были госпитализированы. При этом тех, кто получил т.н. «пустышку», было доставлено в больницы вдвое больше. За время испытаний от последствий коронавируса умерли 8 человек – но все из них получили не лекарство, а пустышку.

Власти Великобритании уже говорят о создании молнупиравира как об историческом событии, которое позволит эффективнее бороться с ковидом. Правда, эксперты отмечают, что лекарство оказалось неэффективным при тяжелых формах болезни.

В России в прошлом году были одобрены три лекарства от коронавируса, при этом некоторые врачи выражали опасения в их безопасности и эффективности при лечении болезни.