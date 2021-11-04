Мать Михаила Саакашвили обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну, находящемуся в грузинской тюрьме

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну, находящемуся в грузинской тюрьме. Об этом Гиюли Аласания заявила в видеообращении, опубликованном на странице Саакашвили в Facebook.
2021-11-04T19:06:00+03:00
2021-11-04T19:06:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2930780-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:06, 04 ноября 2021
Загрузка комментариев...