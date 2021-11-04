Мать Михаила Саакашвили обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну, находящемуся в грузинской тюрьме

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну, находящемуся в грузинской тюрьме. Об этом Гиюли Аласания заявила в видеообращении, опубликованном на странице Саакашвили в Facebook.