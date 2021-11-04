Власти США обвинили россиянина Игоря Данченко в даче ложных показаний ФБР, сообщил американский Минюст

Всего в предъявленном обвинении пять пунктов. Как пишет газета New York Times, Игорь Данченко арестован в рамках расследования возможных связей бывшего президента Дональда Трампа с Россией. Ранее американские СМИ называли Данченко одним из источников досье на Дональда Трампа, которое составил бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил.
2021-11-04T19:04:02+03:00
2021-11-04T19:04:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 04 ноября 2021
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