Власти США обвинили россиянина Игоря Данченко в даче ложных показаний ФБР, сообщил американский Минюст

Всего в предъявленном обвинении пять пунктов. Как пишет газета New York Times, Игорь Данченко арестован в рамках расследования возможных связей бывшего президента Дональда Трампа с Россией. Ранее американские СМИ называли Данченко одним из источников досье на Дональда Трампа, которое составил бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил.