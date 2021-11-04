Владимир Осечкин: ФСИН ведет оперативную разработку в отношении Алексея Навального в колонии

ФСИН ведет оперативную разработку в отношении Алексея Навального в колонии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель правозащитной организации «Гулагу.нет» Владимир Осечкин.

«Федеральная служба исполнения наказаний незаконно поместила Навального в места лишения свободы и там внутри сейчас в отношении него идет оперативная разработка. То, что делали с ним сейчас, не может быть сопоставлено с тем, что делали с жертвами пыток в пыточном СИЗО Иркутска и Саратовской ОТБ 1. Но это, конечно, психологический прессинг по указанию Центрального аппарата ФСИН России и ФСБ. В первую очередь нужно ставить вопрос о его скорейшем освобождении. Очень важно добиваться полноценной реформы и упразднения Главного оперативного управления ФСИН России и всех оперативных отделов. Очень важно России отказаться от ГУЛАГовских методов внутрикамерной оперативной работы, когда одни заключенные вынуждены по указанию своих кураторов и начальников делать что-то незаконное, репрессивное по отношению к другим заключенным. Это было и в иркутском СИЗО 1, и в Саратовской тюремной больницы, тоже самое мы видим по схеме и в ИК 2 Владимирской области. Это использование одних заключенных против других, когда всю грязную работу они поручают завербованным заключенным, опасаясь уголовной ответственности за превышение полномочий с применением насилия», — сказал он.

В.Осечкин отметил, общественность должна контролировать условия содержания политика.

«Судьба Алексея Навального, пока он находится во ФСИН, должна оставаться объектом общественного контроля и, в первую очередь, конечно, СМИ. Но нужно не забывать, что подобному оперативному давлению подвергаются тысячи и тысячи других заключенных, здесь нужно ставить вопрос о реформировании в целом ФСИН, об отказе от ГУЛАГовских порочных практик внутрикамерных разработок», — заключил он.

Бывшие заключенные покровской колонии, где отбывает наказание Алексея Навальный, в интервью телеканалу «Дождь*» рассказали об издевательствах над политиком. Нариман Османов и Евгений Бурак сообщили, что их и других отбывавших наказание в одном отряде с Навальным проинструктировали не говорить с политиком, записывать все, что он рассказывает или делает. Записи передавали сотрудникам колонии, от которых и получали новые поручения. Руководство ИК-2 требовало от заключенных создать для политика полную изоляцию.

По словам Н.Османова и Е.Бурака, выполнять задание сокамерники политика должны были и ночью, не давая ему спать, следя за ним, куда бы он ни пошел, и не оставляя его наедине с собой даже в уборной. Кроме того, Алексея Навального, как рассказали бывшие заключенные, провоцировали на конфликты и убеждали в том, что у заключенного на соседней койке открытая форма туберкулеза. Осужденным также показывали фильмы, намекающие на нетрадиционную сексуальную ориентацию Навального.

В Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области журналистам сообщили, что никаких жалоб на содержание в покровской колонии не получали и по последней информации, у Навального «все нормально». Ранее российские власти не раз сообщали, что никаких политических мотивов в заключении Алексея Навального нет.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.