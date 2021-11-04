Главред «Искусство кино» Антон Долин открыл сбор средств в поддержку журнала

Главный редактор «Искусство кино» Антон Долин открыл сбор средств в поддержку журнала. Об этом кинокритик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У тех частей Минкульта, которые занимаются кино, не предусмотрено никаких статей расходов на журналы про кино. Наши учредители – это Минкульт и Союз кинематографистов, от них мы никаких денег не получаем очень давно. На сегодняшний день мы бесконечно благодарны Романы Абрамовичу, который поддерживает «Искусство кино» бескорыстно, ежегодно, но его поддержки, к сожалению, недостаточно для выживания большого журнала. Это и помещения, и редакция, и все это издать, все эти статьи написать и за все заплатить гонорары. Распродавая тираж, а журнал расходится, мы всегда остаемся в минусе. <...> Мы много чего проводили, но почти все это придушено коронавирусом, локдауном, экономическим упадком, который все это сопровождает. Мы решили обратиться к читателям, к нашим друзьям с просьбой о помощи. Сейчас мы чувствуем приближение нового кризиса и не хотим, чтобы журнал в год своего 90-летия закрылся. Мы считаем себя культурной институцией, а не просто неким, пусть даже очень хорошим СМИ», — сказал он.