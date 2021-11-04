Южнокорейская компания Samsung обжаловала запрет продавать в России более 60-ти моделей ее смартфонов

Как передает РИА «Новости», документы поступили в Арбитражный суд Москвы. Ранее суд наложил запрет в рамках процесса по иску швейцарской компании Sqwin, которая потребовала запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay. Швейцарская фирма считает, что его подозрительно схожим со своим сервисом, который охраняется российским патентом.