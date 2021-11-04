В арт-группе Pussy Riot сообщили об аресте на 15 суток художника Фархада Исрафилли-Гельмана

Чертановский суд Москвы признали его виновным в неповиновении полиции, пишет «Новая газета». Ровно год назад Фархад Исрафилли-Гельман совместно с участницами Pussy Riot Марией Алехиной и Ритой Флорес провел акцию против полицейского насилия «Осторожно, Хрупкое!» на Манежной площади.
2021-11-04T18:32:25+03:00
2021-11-04T18:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 04 ноября 2021
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