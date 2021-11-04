Украина внесла российского шоумена Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности

Это сделано по представлению Службы безопасности Украины. Причина, по которой Галкина внесли в черный список, не раскрывается. Всего в этом перечне почти 260 имен. Фигурантам списка закрывают въезд в страну, фильмы и передачи с их участием запрещают к показу.
2021-11-04T18:31:40+03:00
2021-11-04T18:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 04 ноября 2021
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