Украина внесла российского шоумена Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности

Это сделано по представлению Службы безопасности Украины. Причина, по которой Галкина внесли в черный список, не раскрывается. Всего в этом перечне почти 260 имен. Фигурантам списка закрывают въезд в страну, фильмы и передачи с их участием запрещают к показу.