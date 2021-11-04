Россия и Белоруссия утвердили 28 программ по интеграции двух стран

Президент Владимир Путин и руководитель республики Александр Лукашенко участвуют по видеосвязи в заседании высшего Госсовета союзного государства. Как сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко, предстоит сформировать объединенные рынки нефти, нефтепродуктов, электроэнергии и газа, будут установлены единые правила поставок продовольствия.
2021-11-04T18:31:19+03:00
2021-11-04T18:31:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 04 ноября 2021
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