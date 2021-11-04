Россия и Белоруссия утвердили 28 программ по интеграции двух стран

Президент Владимир Путин и руководитель республики Александр Лукашенко участвуют по видеосвязи в заседании высшего Госсовета союзного государства. Как сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко, предстоит сформировать объединенные рынки нефти, нефтепродуктов, электроэнергии и газа, будут установлены единые правила поставок продовольствия.