Шоумен Максим Галкин внесен в перечень людей, представляющих угрозу национальной безопасности Украины

Министерство культуры Украины внесло российского телеведущего Максима Галкина в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны.

Галкина внесли в так называемый «черный список» накануне по представлению Службы безопасности Украины. Въезд на территорию страны уже запрещен более, чем 250 российским актерам и певцам. Cписок деятелей культуры, которые по мнению властей, являются национальной угрозой, создали на Украине несколько лет назад. Его формирует министерство информационной политики на основе обращений Национального совета по телевидению, Совета национальной безопасности и СБУ. В этом списке, например, певцы Олег Газманов, Юрий Шевчук, Земфира, Филипп Киркоров, рэпер Моргенштерн. Одной из причин попадания в стоп-лист и отказа во въезде на Украину являются гастроли в Крыму. Лицам, которые оказались в списке, запрещена любая деятельность на территории страны, а фильмы и концерты с их участием нежелательны для показа. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова написала в своем телеграмм-канале, что украинские юмористы не могут встать на защиту страны, поскольку они находятся в политике.

Сам Максим Галкин свое внесение в «черный список» пока никак не комментировал.