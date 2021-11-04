В России аннулировали вид на жительство корреспонденту голландской газеты Volkskrant Тому Веннинку

Поводом для отказа стали административные нарушения, допущенные журналистом. В МВД пояснили, что осенью 2019 года Том Веннинк вовремя не направил уведомление о подтверждении проживания и был за это оштрафован. В январе прошлого года он получил еще один штраф за то, что без разрешения со стороны губернатора посетил Чукотку. Веннинк работал в Москве с 2015 года. Он собирался продлить свою аккредитацию, однако теперь ему запрещен въезд в Россию на ближайшие четыре года. В редакции голландского издания подчеркивают, что у журналиста ранее не возникало никаких проблем, и они появились только в этом году. С чем это может быть связано, не уточняется. Ситуацию уже прокомментировали в Министерстве иностранных дел Нидерландов. В ведомстве считают неприемлемым, когда журналист вынужден покидать страну против своей воли, и подчеркивают, что свобода прессы является очень важной.

Сам Том Веннинк уже уехал из России. Он уверен, что настоящие причины его высылки могут отличаться от объявленных официально. По его словам, отношения между Москвой и Амстердамом осложнились после 2014 года, когда в Донбассе был сбит рейс компании «Малазийские авиалинии», и голландский суд начал рассматривать это дело.

Российские власти ситуацию с журналистом пока никак не прокомментировали.