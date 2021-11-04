В американо-российских отношениях, по мнению американских СМИ, наметился новый поворот. Число двусторонних контактов после женевского саммита резко возросло,— пишет «Новая газета».

Для Байдена слишком тесные контакты с Кремлём чреваты внутриполитическими рисками. Конгресс жёстко критикует Белый дом за сотрудничество с «путинской Россией». Кроме того, Западная Европа, испытывающая очередной энергетический кризис в отношениях с Москвой, ждёт от Вашингтона поддержки и солидарности. Как и большинству американских президентов Байдену придётся выбирать в отношениях с Россией реальную политику или верность своим обещаниям избирателям,— пишет автор публикации «Новой газеты».