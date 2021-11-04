В США арестовали аналитика и одного из авторов так называемого досье на Дональда Трампа Игоря Данченко

В США арестовали аналитика и одного из авторов так называемого досье на бывшего американского президента Дональда Трампа Игоря Данченко.

Арест связан с расследованием вероятных контактов Трампа с Россией, сообщает американская газета The New York Times. Сам Данченко ранее отрицал связь с российскими властями.

Весной 2016 года он согласился на предложение британских спецслужб попытаться найти доказательства контактов членов избирательного штаба Дональда Трампа с Россией. Для этого, как утверждает газета, Данченко встречался с несколькими лицами в российских городах, но переговоры результата не принесли.

Спустя несколько месяцев генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что Игорь Данченко мог контактировать с сотрудниками спецслужб России.

Обвинительное заключение против Данченко пока не опубликовано. В досье на Дональда Трампа указывалось, что у российских спецслужб есть на него компромат. Сам Трамп называл это «охотой на ведьм».