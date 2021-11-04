Датские власти арестовали российское исследовательское судно из-за иска третьей стороны

Корабль удерживают в порту уже несколько дней.

На борту исследовательского судна «Академик Иоффе» тридцать восемь членов экипажа и двадцать три научных сотрудника. Корабль задержали во время заправки в порту города Скагена на севере Дании. Это произошло еще первого ноября . Сегодня в российском посольстве объявили, что дипломаты находятся с этими людьми на связи.

Представители властей королевства изъяли с «Академика Иоффе» судовые документы. Как утверждают в российском диппредставительстве, корабль задержали в качестве обеспечительной меры по иску от круизной канадской компании One Ocean Expeditions Ltd. С чем связано обращение — не уточняется. Как сказал «Эху Москвы» главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко, из тех данных, которые сейчас известны общественности, наверняка установить причины ареста нельзя:

«Не понятен характер иска третьей стороны, связанный с предыдущей деятельностью судна. Это может быть что угодно: это может быть неоплаченный счет за какие-то портовые сборы. Это может быть повреждение, нанесённое судном чему-то где-то. Это совершенно абстрактное определение — «иск третьей стороны, связанный с предыдущей деятельностью». Может он так клубы черного дыма выпустил из трубы — этого уже достаточно сейчас, чтобы предъявить очень серьёзный мощный иск и обложить большим штрафом».

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что канадская компания, которая подала иск, зафрахтовала судно, о котором идёт речь, в 2018-ом году. Тогда корабль, на борту которого было более ста шестидесяти человек, во время круиза встал на мель в Северном Ледовитом океане.

Сейчас «Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук. Ранее на этой неделе калининградское интернет-издание «Русский запад» писало, что этот корабль вернулся из научной экспедиции, которая продолжалась сорок пять дней. По этим данным, на борту были исследователи из Калининграда, Санкт-Петербурга и Лондона, которые изучали глубоководные проходы Антарктической донной воды.

Судно «Академик Иоффе» построено в Финляндии в 88-ом году. Корабль используется для экспериментов по распространению звука в океане.