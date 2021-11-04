Полиция в Москве задержала свыше 20 человек,заподозрив их в попытке участвовать в несогласованной акции «Русский марш»

Организаторы ранее подавали заявку на ее проведение в столичную мэрию, однако получили от властей отказ.

Основные задержания состоялись на Пушкинской площади и располагающейся неподалеку станции метро «Пушкинская». Как правило, полицейские точечно останавливали молодых людей без каких-либо опознавательных знаков и выводили их на улицу, где задержанных ждали автозаки. При этом на самой площади какая-либо группа участников «Русского марша» так и не сформировалась. Лишь два человека пытались развернуть плакаты, но их задержали, передает интернет-издание РБК.

Много полицейских было и на станции метро «Октябрьское поле» — еще одной точке, где в прежние годы традиционно проходила акция. Там задержали, по меньшей мере, пять человек. При этом двоим участникам все же удалось пройти маршрутом шествия: один из них рассказал журналистам, что полицейские, по их мнению, предъявляли претензии задержанным безосновательно.

Между тем в районе Люблино, где раньше также проходил «Русский марш», можно было наблюдать только полицейских и автозаки. В остальном людей на улицах было не больше, чем в обычный выходной день.

Накануне суд арестовал организатора «Русского марша» Никиту Зайцева на 10 суток: ему вменили неповиновение полиции.