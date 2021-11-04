Бывшие заключенные колонии в Покрове, где находится Навальный, что политик в заключении подвергается издевательствам

Бывшие заключенные колонии в Покрове, где находится Алексей Навальный, рассказали телеканалу «Дождь», что политик в заключении подвергается издевательствам. Так, по их словам, Навальному несколько дней не давали спать по ночам, а во время голодовки специально жарили в помещении колбасу, чтобы заставить его прекратить акцию протеста. Кроме того, Навального, по их словам, пытались спровоцировать на применение силы и убеждали политика в том, что у заключенного на соседней койке открытая форма туберкулеза. В частности, бывший заключенный Нариман Османов рассказал, что на Навального оказывалось давление с помощью других заключенных. В частности, был создан специальный отряд сопровождения Навального, которого таким образом изолировали от других заключенных в колонии.

Нариман Османов в интервью «Дождю» отметил, что такие условия стали сложными для всех заключенных отряда.

Напомним, телеканал «Дождь*» внесен в реестр иностранных агентов.

Журналист канала Екатерина Котрикадзе заверила в эфире «Эха Москвы», что репортаж про пытки в покровской колонии – это типичная история про всю систему колоний.

Котрикадзе полагает, что общественный резонанс очень важен для подобных историй.

Еще один заключенный Дмитрий Мудриченко рассказал в телеэфире о пытках, которые применяют в ИК-2.

Дмитрий Мудриченко добавил, что все происходящее в колонии максимально скрывают от Алексея Навального, чтобы это не стало известно публично.

Не так давно в эфире «Эха Москвы» новоиспеченная депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина рассказывала о том, как проверяла условия содержания в колонии Алексея Навального.

Практика унижения заключенных и психологического давления распространена во всех российских колониях, — сказал «Эху Москвы» основатель правозащитного проекта Гулагу.нет Владимир Осечкин, который недавно сам начал публикацию гигантского видеоархива про пытки в российских местах лишения свободы.

Владимир Осечкин подчеркнул, что только внимание общества и СМИ может помочь заключенным в колониях.

Писатель Виктор Шендерович считает, что к оппозиционному политику Алексею Навальному не применяют жесткие пытки, поскольку он является заметной политической фигурой.

Виктор Шендерович полагает, что с Алексеем Навальным власти сводят счеты.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.