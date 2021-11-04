В МИДе Нидерландов назвали недопустимым выдворение из России голландского журналиста

В ведомстве сообщили, что обратились к официальным лицам за разъяснениями. Нидерландская газета Volkskrant сегодня сообщила, что Россия выслала ее корреспондента в Москве Тома Веннинка за административные правонарушения и запретила ему въезд в страну до января 2025 года.
2021-11-04T17:32:44+03:00
2021-11-04T17:34:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 04 ноября 2021
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