В МИДе Нидерландов назвали недопустимым выдворение из России голландского журналиста

В ведомстве сообщили, что обратились к официальным лицам за разъяснениями. Нидерландская газета Volkskrant сегодня сообщила, что Россия выслала ее корреспондента в Москве Тома Веннинка за административные правонарушения и запретила ему въезд в страну до января 2025 года.