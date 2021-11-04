В США арестован аналитик Игорь Данченко в рамках расследования возможных связей Дональда Трампа с Россией

Об этом пишет газета New York Times. В чем конкретно обвиняют россиянина, пока неизвестно. Ранее американские СМИ называли Данченко одним из источников досье на Дональда Трампа, которое составил бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил.
2021-11-04T17:31:59+03:00
2021-11-04T17:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 04 ноября 2021
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