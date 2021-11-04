Несколько сотен конспирологов вышли на улицы в городе Даллас в США в ожидании появления Кеннеди-старшего с сыном

Несколько сотен конспирологов вышли на улицы в городе Даллас в Соединенных штатах Америки в ожидании появления Кеннеди-старшего вместе со своим сыном. Собрание проходило два дня на месте, где произошло убийство 35-го президента страны.

Поводом для массового сбора сторонников движения, которое называется QAnon, стало, как пишет газета The Washington Post, некая теория, согласно которой, Джон Кеннеди-младший, погибший в авиакатастрофе в конце прошлого века, должен был вернуться живым и заняться политикой. Конспирологи утверждают, что сын 35-го президента США специально инсценировал свою гибель, чтобы обмануть, как они выразились, хитрую Хиллари Клинтон. В 2024 году Кеннеди, по их убеждению, хочет прийти к власти вместе с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Другие надеялись, что вместе с Кеннеди-младшим явится и его отец, который тоже каким-то образом всех обманул и выжил. В интернете появилось огромное количество видео с акции, где многие из её участников выражали уверенность в том, что Кеннеди-младший предстанет перед публикой вечером на концерте Rolling Stones.

QAnon — теория заговора, согласно которой демократы в США будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних, а Дональд Трамп якобы боролся с этим.