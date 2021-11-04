Всемирная организация здравоохранения крайне обеспокоена ситуацией с коронавирусом в Европе

Если тенденция не изменится, то к февралю от инфекции могут умереть еще полмиллиона человек, — сказал директор Европейского бюро организации Ханс Клюге. По его словам, Европа вновь оказалась в эпицентре пандемии из-за недостаточного количества вакцинированных и ослабления ограничительных мер. Всего за неделю, по данным ВОЗ, в странах Европы количество госпитализированных с коронавирусом выросло более чем вдвое.