Всемирная организация здравоохранения крайне обеспокоена ситуацией с коронавирусом в Европе

Если тенденция не изменится, то к февралю от инфекции могут умереть еще полмиллиона человек, — сказал директор Европейского бюро организации Ханс Клюге. По его словам, Европа вновь оказалась в эпицентре пандемии из-за недостаточного количества вакцинированных и ослабления ограничительных мер. Всего за неделю, по данным ВОЗ, в странах Европы количество госпитализированных с коронавирусом выросло более чем вдвое.
2021-11-04T17:05:45+03:00
2021-11-04T17:05:45+03:00
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17:05, 04 ноября 2021
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