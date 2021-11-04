Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили попросила Владимира Зеленского помочь освободить его из тюрьмы

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили попросила главу Украины Владимира Зеленского помочь освободить его из тюрьмы.

Видеообращение опубликовано на странице Михаила Саакашвили в Facebook. В нем мать политика Гиюли Аласания попросила переправить ее сына на Украину для лечения.

Экс-президент Грузии уже более месяца назад начал голодовку в знак протеста из-за задержания после пересечения грузинской границы. Свое преследование Саакашвили считает незаконным, а уголовные дела — сфальсифицированными. По словам матери, в тюремной больнице нужных врачей нет.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили неоднократно заявляла, что помиловать Михаила Саакашвили не намерена.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию еще в сентябре, но был задержан только спустя несколько дней. Против него возбуждено 5 уголовных дел, по нескольким из них уже вынесен обвинительный приговор.