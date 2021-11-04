В центре Москвы перед началом несогласованной акции «Русский марш» задержали свыше 20 человек

Одно из основных мест скопления силовиков располагалось на Пушкинской площади.

По обе стороны Тверской улицы – как у Пушкинской площади, так и у Новопушкинского сквера – заметно усиление силовиков. Там стоят, по меньше мере, десять полицейских автомашин, большинство из них – автозаки. Правда, на самой площади задерживали гораздо меньше. Одним из тех, кто оказался в автозаке, стал молодой человек с фотоаппаратом: его увели туда после проверки документов. Остальных же, как правило, силовики приводили со станции метро «Пушкинская»: они были без отличительных знаков, хотя один из задержанных был в пуховике цветов имперского черно-желто-белого флага. Небольшие группы полицейских остаются как в самой подземке, так и на улице, при этом каких-либо ограничений на проход на Пушкинскую площадь или в метро нет. Людей на улице немного: почти все из них – обычные прохожие, которые гуляют сами или с детьми.

Накануне полицейские арестовали на 10 суток одного из организаторов «Русского марша» Никиту Зайцева: ему вменили неповиновение полиции. Столичная мэрия, в свою очередь, ранее отказалась согласовать заявку на проведение шествия.