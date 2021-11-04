Глава МВД Владимир Колокольцев открыл в Петербурге мемориальную плиту пяти министрам внутренних дел Российской империи

Она установлена на территории Александро-Невской Лавры. Мероприятие провели в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел. На мемориальном знаке написаны имена министров Дмитрия Бибикова, Дмитрия Блудова, Петра Валуева, Ивана Дурново и Дмитрия Сипягина. Глава МВД Владимир Колокольцев подчеркнул, что все они обеспечивали общественную безопасность и защиту национальных интересов.

