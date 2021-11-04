В Узбекистане, по сообщениям местных СМИ, из-за приостановки работы соцсетей уволен министр по развитию коммуникаций

До этого своего поста лишилась руководитель ведомства, функции которого аналогичны Роскомнадзору. По распоряжению президента были уволены еще несколько человек. В среду госинспекция по контролю в сфере телекоммуникаций ограничила в Узбекистане работу соцсетей Facebook, «Одноклассники», мессенджера Telegram и портала YouTube из-за нарушения закона о персональных данных.
2021-11-04T16:33:57+03:00
2021-11-04T16:33:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 04 ноября 2021
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