В Узбекистане, по сообщениям местных СМИ, из-за приостановки работы соцсетей уволен министр по развитию коммуникаций

До этого своего поста лишилась руководитель ведомства, функции которого аналогичны Роскомнадзору. По распоряжению президента были уволены еще несколько человек. В среду госинспекция по контролю в сфере телекоммуникаций ограничила в Узбекистане работу соцсетей Facebook, «Одноклассники», мессенджера Telegram и портала YouTube из-за нарушения закона о персональных данных.