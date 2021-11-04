Возобновились прямые поставки российского газа в Германию по трубопроводу «Ямал – Европа»

Об этом передает ТАСС. До этого прокачка топлива была прервана пять дней назад, после чего начался реверс газа в обратном направлении из Германии в Польшу. В Газпроме подчеркивают, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме. Внимание к поставкам газа связано с резкими колебаниями биржевых цен на это топливо в Европе.
2021-11-04T16:33:44+03:00
2021-11-04T16:33:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 04 ноября 2021
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