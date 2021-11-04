Возобновились прямые поставки российского газа в Германию по трубопроводу «Ямал – Европа»

Об этом передает ТАСС. До этого прокачка топлива была прервана пять дней назад, после чего начался реверс газа в обратном направлении из Германии в Польшу. В Газпроме подчеркивают, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме. Внимание к поставкам газа связано с резкими колебаниями биржевых цен на это топливо в Европе.