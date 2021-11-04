Католикос-патриарх Грузии Илия II обратился к бывшему президенту Михаилу Саакашвили с просьбой прекратить голодовку

Пресс-секретарь патриарха Михаил Ботковели сказал, что лично передал политику письмо, на что, по его словам, Саакашвили сказал, что прекращать голодовку не будет, — передает «Интерфакс». Михаил Саакашвили объявил голодовку 1 октября, когда был задержан вскоре после возвращения на родину. В Грузии ему заочно были вынесены два обвинительных приговора.