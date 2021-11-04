Великобритания первой в мире одобрила применение таблеток от коронавируса

Министр здравоохранения Саджад Джавид подчеркнул, что для страны это исторический день, поскольку антивирусный препарат молнупиравир можно использовать дома. Его разработали американские фармацевтические концерны Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Сообщается, что препарат блокирует определенный фермент, который необходим коронавирусу для воспроизведения своей ДНК.