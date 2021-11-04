На борту задержанного в Дании российского судна «Академика Иоффе» находится более 60 членов экипажа и ученых

Об этом сообщили в посольстве. В российской дипмиссии сказали агентству ТАСС, что судно задержано по иску, который подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd., которая организует путешествия для туристов, судно используется институтом океанологии Российской академии наук.
2021-11-04T16:31:45+03:00
2021-11-04T16:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 04 ноября 2021
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