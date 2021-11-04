«Морской бюллетень»: Задержание российского научно-исследовательского судна могло быть из-за множества причин

Датские власти задержали российское научно исследовательское судно «Академик Иоффе». Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Как сказал главный редактор сетевого издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», судно могут задержать из-за множества причин.

«Говорить о чем-то пока рано, потому что не понятен характер иска третьей стороны, связанный с предыдущей деятельностью судна. Это может быть что угодно: это может быть неоплаченный счет за снабжение топливом, неоплаченный счет за какие-то портовые сборы, за еще что-то. Сейчас нет предмета разговора, потому что нет конкретного точного описания иска», — сказал он.

М.Войтенко отметил, что теперь ситуацию вокруг судна должна разрешить юристы института океанологии.

Судно используется Институтом океанологии им.П.П.Ширшова в научных целях.